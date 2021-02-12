شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج جودو وملاكمة لسيدات شرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة برنامجاً رياضياً للعنصر النسائي اشتمل على العديد من الفقرات المتعلقة برياضة الجودو والملاكمة، تضمنت مجموعة من المهارات الخاصة بحركات الأطراف والتحرك الصحيح.

عقد البرنامج بصالة اللياقة البدنية بنادي ضباط الشرطة واستمر لمدة 4 اسابيع متواصلة على فترات صباحية ومسائية، بمشاركة 22 منتسبة من مختلف الإدارات الشرطية.

من جانبه، أوضح الرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن مثل هذه البرامج تأتي ضمن قائمة النشاطات الرياضية التي يحتضنها نادي ضباط شرطة الشارقة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرامية إلى تشجيع العنصر النسائي على ممارسة مختلف أنواع الرياضات، لاسيما رياضات الدفاع عن النفس مثل الجودو والملاكمة، حتى يتسنى لهن المشاركة في مختلف المحافل الرياضية سواء المحلية أو الدولية التي تقام مستقبلاً.

وأكد الرائد الجنيبي أهمية تنظيم البرامج الرياضية التي تتناسب مع احتياجات العنصر النسائي، وتسهم في توظيف طاقاتهن بشكل ايجابي، مشيراً إلى أن المنتسبات بالبرنامج قد اكتسبن العديد من الفوائد والمعارف الخاصة بالرياضات، بعد إتقانهن لأنواع التمارين المختلفة، والتعرف الى كيفية توجيه الضربات المختلفة بقبضة اليد و الركلات الجانبية والأمامية، إضافة إلى الدفاع عن الوجه والهجوم المضاد.