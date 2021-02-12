شكرا لقرائتكم خبر عن منصات «ديزني» تُزاحم «نتفليكس» وتستقطب 146 مليون مشترك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت منصات «ديزني» للبث التدفقي نجاحاً كبيراً عام 2020 فيما تلوح بوادر واعدة لسنة 2021، بفضل إلى البرامج ذات الشعبية الواسعة عبر «ديزني بلاس» ومعاودة الأنشطة الرياضية والتلقيح المضاد لفيروس كورونا.

وبلغ عدد المشتركين في خدمات «ديزني بلاس» و«إي إس بي إن بلاس» (الرياضية) و«هولو» 146 مليوناً في نهاية سنة 2020 وفقاً للنتائج المالية التي أعلنتها الشركة.

فمنصة «ديزني بلاس» التي انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بات لديها نحو 95 مليون مشترك، إذ أفادت بشكل كبير من إجراءات الحجر، ومن تشكيلة الإنتاجات الواسعة لمجموعة «ديزني»، إضافة إلى الأسعار المنخفضة بالنسبة بالمنافسين.

وتجدر الإشارة على سبيل المقارنة إلى أن منصة «نتفليكس»، صاحبة الصدارة في مجال البث التدفقي مقابل اشتراك، تجاوزت أخيراً 200 مليون مستخدم في العالم.

ويعوض هذا الإنجاز جزئياً ما شهدته «ديزني» من صعوبات خلال سنة 2020 بفعل الجائحة التي أدت إلى إغلاق المتنزهات الترفيهية ودور السينما.

وحققت «ديزني» أرباحاً إجمالية صافية لم تتجاوز 17 مليون دولار خلال موسم الأعياد، في مقابل أرباح بقيمة 2,1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2019.

وتوقع المحلل في «إي ماركتر» إريك هاغستروم أن «تواصل المجموعة توسعها في مجال البث التدفقي، في موازاة انتعاش سريع منتظر لأعمالها التلفزيونية والسينمائية» بفضل عمليات التلقيح وحجم الطلب المتنامي منذ أشهر.

وفيما بقي قطاع التلفزيون التقليدي مستقراً بإيرادات بلغت 7,7 مليار دولار، على الرغم من إلغاء برامج أو تأجيلها، حقق قطاع المنصات إيرادات بقيمة 3,5 مليار دولار في الربع الأخير من سنة 2020، بزيادة 73 في المئة على أساس سنوي.

أرباح فصلية مفاجئة

وأعلنت الشركة الأمريكية عن أرباح فصلية (الربع المالي الأول 2021) مفاجئة، حيث بلغت ربحية السهم 32 سنتاً معدلة مقابل توقعات بخسارة 41 سنتا وفقا لـ«رفينيتيف».

كذلك فاقت الإيرادات التوقعات مسجلة 16.25 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار المتوقعة.

وقالت «ديزني» إن لديها الآن ما يقرب من 95 مليون مشترك في خدمة البث ديزني بلس الخاصة بها بنهاية الربع المنتهي في 2 يناير/ كانون الثاني. يأتي هذا بعد انتهاء الفترة التجريبية المجانية لشركة ديزني لبعض المشتركين.

ومع ذلك، انخفض متوسط ​​الإيرادات الشهرية لكل اشتراك مدفوع في «ديزني بلس» بنسبة 28% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، من 5.56 دولار إلى 4.03 دولار.

إيرادات قطاع المنتزهات والتجارب والمنتجات تهوي 53%

وانخفضت الإيرادات في قطاع المنتزهات والتجارب والمنتجات في ديزني بنسبة 53% إلى 3.58 مليار دولار، حيث تم إغلاق العديد من المنتزهات الترفيهية أو تعمل بسعة منخفضة وتم تعليق السفن السياحية والجولات المصحوبة بمرشدين.

وقالت الشركة إن تفشي وباء كوفيد-19 كلف هذا القسم حوالي 2.6 مليار دولار من الدخل التشغيلي المفقود خلال الربع الأول من السنة المالية. (وكالات)