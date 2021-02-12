شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل المكاسب.. «برنت» فوق 62 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار النفط مكاسبها، الجمعة، وصعد خام برنت أكثر من دولار إلى أعلى مستوى للجلسة عند 62.34 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة، لكن توقعات ضعيفة للسوق من أوبك ووكالة الطاقة الدولية كبحت المكاسب.

وصعد الخام الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة مسجلا 58.38 دولار بعد نزوله إلى 57.41 دولار.

وكلا العقدين بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية.

ارتفعت الأسعار على مدار الأسابيع الأخيرة لأسباب منها تخفيضات إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

تدعمت أسعار النفط أيضا بالآمال حيال توزيع اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا بما قد ينشط تعافي الطلب.

لكن أوبك قالت هذا الأسبوع إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي على النفط تعافيا أبطأ من التقديرات السابقة في 2021، مقلصة توقعاتها 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.79 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة إن المعروض النفطي مازال أعلى من الطلب العالمي، لكن من المتوقع أن تدعم لقاحات كوفيد-19 تعافي الطلب.

وقال كومرتس بنك «تقرير (وكالة الطاقة) يرسم صورة أشد تشاؤما عما افترضه المتعاملون بالسوق في ضوء الأسعار المرتفعة حاليا.»

(رويترز)