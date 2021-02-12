شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في الجولة 19 من الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم عصر السبت بإقامة 5 مباريات، حيث يتقابل الديوانية مع ضيفه السماوة في مباراة عصيبة جداً لمدرب الديوانية سمير كاظم الذي تم منحه فرصة أخيرة قبل إقالته.

ويتواجه القاسم مع ضيفه النجف على ملعب الكفل الأولمبي في بابل، وهو يرغب بتحقيق الفوز بعد أن تحسنت نتائجه تحت إشراف المدرب عادل نعمة، بينما يريد النجف مواصلة زحفه نحو المربع الذهبي من خلال إضافة ثلاث نقاط جديدة.

ويلتقي نفط ميسان مع ضيفه زاخو على ملعب ميسان، ويشهد ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد مباراة الزوراء وضيفه أربيل، وهي مهمة للفريقين، فالزوراء الذي وقع في فخ التعادل بالجولتين الماضيتين يرغب بتحقيق فوز جديد يبقيه منافساً للمتصدر القوة الجوية ووصيفه الشرطة، بينما يحاول أربيل إيقاف مسلسل نتائجه المتراجعة في الجولات الأخيرة.

ويشهد ملعب الشعب أيضاً مواجهة القوة الجوية وضيفه الحدود، فالجوية يرغب في تعزيز صدارته عبر فوز جديد، بينما يتطلع الحدود إلى عدم الوقوع في فخ الخسارة.