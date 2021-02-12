شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: تنسيقية شباب الأحزاب تسعى لتقديم أداء برلمانى بمفهوم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، إن أراء الناس ونبض الشارع هو محرك أساسى لتحرك نواب التنسيقية ونسعى دائما لتقديم أداء برلماني بمفهوم جديد، مشيرة أن النواب خلال الفترة السابقة كانت على تواصل مباشر بعدد من الجهات التنفيذية وكان هناك شغف من الجهات التنفيذية للتعاون مع نواب التنسيقية، مضيفة أن نواب التنسيقية لديهم العديد من الملفات لمناقشتها وتطويرها وتحسينها منها ملفات الصحة والتعليم بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة .

على جانب آخر، كانت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أكدت أن مصر تقوم بدور نشط وفعال فى إطار العمل الدولى المشترك بمجال حقوق الإنسان، مضيفة أن الدستور المصرى حقق نقلة نوعية كبيرة على مستوى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده على أن النظام السياسى يقوم على احترام وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة.

وأضافت مرثا محروس فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية خطت خطوات تنموية كبيرة فى وقت قياسى، مشيرة إلى أن كل هذه الخطط هى حق من حقوق الإنسان التى ضمنته الدولة المصرية للمواطن المصرى، وأن ما يتم داخل المؤسسات المصرية التى أصبحت قادرة على صناعة التأثير فى الشأن العربى والإقليمى من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصرى، كانت بمثابة مؤشرات لصلابة الدولة المصرية، وأنه كلما كانت إجراءات وتعزيز حماية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية فعال وموجود وله تأثير أكبر كلما لاقت حروب بكافة أشكالها لهدمها ولكن هذا لن يحدث.