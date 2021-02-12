شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل بيان وزارتى الزراعة والرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل، الاجتماع الأول لنظر بيان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24/1/2021 ومناقشات النواب وذلك لمتابعة أداء الوزارة فيما تم تنفيذه على أرض الواقع بشأن برنامج الحكومة، وذلك بحضور الوزير.

وتنظر اللجنة خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي ألقاه أمام المجلس بتاريخ 24/1/2021 ومناقشات النواب وذلك لمتابعة أداء الوزارة، وذلك في حضور السيد القيصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتختم اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، بعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ويأتي مشروع القانون ليساهم فى تشجيع قطاع الزراعة و حصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، ويعمل التشريع على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليًا، وما يتبعها من أشخاص اعتبارية فى كيان واحد قانونى، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، من خلال كيان واحد يضم كافة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم.

ويهدف توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانونى، المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة، وإمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها.