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"تضامن البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل بيانات 8 وزراء عن برنامج الحكومة

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى اجتماعين، الأول  يوم الأحد المقبل، لمناقشة بيانات الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ،  والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين صلاح الدین فؤاد ، وزيرة البيئة ، والدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات أمام مجلس النواب .

كما يتضمن الاجتماع الثاني والذى سيعقد يوم الإثنين المقبل، نظر بيان عدد من الوزراء وهم بيان محمد كمال عنبه، وزير الطيران المدني وسامح شكري،  وزير الخارجية والدكتور محمد معيط ، وزير المالية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف" لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به ‏الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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