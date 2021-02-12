شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل بيانات 8 وزراء عن برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى اجتماعين، الأول يوم الأحد المقبل، لمناقشة بيانات الدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين صلاح الدین فؤاد ، وزيرة البيئة ، والدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزراء من إيضاحات أمام مجلس النواب .

كما يتضمن الاجتماع الثاني والذى سيعقد يوم الإثنين المقبل، نظر بيان عدد من الوزراء وهم بيان محمد كمال عنبه، وزير الطيران المدني وسامح شكري، وزير الخارجية والدكتور محمد معيط ، وزير المالية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف" لمتابعة أعمال الوزارات، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به ‏الوزراء من إيضاحات على أرض الواقع.