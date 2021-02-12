فريق الدفاع عن ترامب يأمل في تبرئته بسرعة

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يسعى فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق في مجلس الشيوخ، إلى تبرئته بسرعة، مؤكداً على «مأساة لا علاقة لدونالد ترامب بها»، فيما يتعلق بتهمة «التحريض على العصيان» بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وقال الرئيس جو بايدن الذي أمضى أكثر من 35 عاماً في مقاعد مجلس الشيوخ بالكونجرس: إنه «يتطلع» لمعرفة ما سيفعله «أصدقاؤه» الجمهوريون خلال التصويت الذي قد يتم نهاية الأسبوع الجاري. وأعرب عن أمله في أن يتحملوا «مسؤولياتهم».

ويحاول محامو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة تفنيد حجج المدّعين الديموقراطيّين الذين عرضوا على مدى يومين وقائع الهجوم الدموي في السادس من يناير، عارضين أشرطة فيديو مروعة.

وقال ديفيد شون، أحد محامي ترامب، لقناة «فوكس نيوز»: إنّ الرئيس متفائل جداً، واعداً بأن تكون المرافعة قصيرة، وأن تستمر أقل من أربع ساعات أمام مئات من أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة والمحلفين والشهود في هذه المحاكمة التاريخية.

وأضاف: «كما قلتُ منذ البداية، ما كان يجب أن تحدث هذه المحاكمة أبداً، وإذا ما حصلت فيجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان، نظراً للغياب الكامل للأدلة».

ولم يكتفِ الدفاع برفض مسؤولية موكله بالكامل عن الاعتداء، الذي نفّذه مئات من أنصاره في نهاية خطابه الكبير في 6 يناير، بل يعتبر أيضاً أن إجراءات العزل برمتها لا تتوافق مع الدستور لأن ترامب لم يعد رئيساً.

ورداً على سؤال عن الاستياء الذي شعر به حتى الجمهوريون بعد عرض الصور القاسية للهجوم، قال ديفيد شون: «هذا ما يحدث عندما يتم اللجوء إلى استوديو للأفلام السينمائية». وأضاف: «لم يربطوا إطلاقاً بين دونالد ترامب وكل ذلك».