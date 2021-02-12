لندن تكثف حملة التلقيح ضد «كورونا» والمجر تختار اللقاح الروسي

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تتسارع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تقترب بريطانيا من هدفها تطعيم 15 مليون شخص، فيما أصبحت المجر أول دولة من الاتحاد الأوروبي تستخدم اللقاح الروسي سبوتنيك-في.

في أستراليا، فرض إغلاق جديد في ملبورن التي ستضطر لمواصلة بطولة كرة المضرب المفتوحة بلا حضور.

وأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز أن فرض إجراءات عزل لمدة خمسة أيام كان ضروريا لوقف طفرة «شديدة العدوى» رصدت لدى مصابين بالنسخة البريطانية من الفيروس في أحد الفنادق المستخدمة في الحجر الصحي للعديد من اللاعبين والمشاركين في بطولة استراليا المفتوحة.

في أوروبا، يبدو أن بريطانيا على وشك كسب رهانها الطموح بتلقيح حوالى 15 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا ضد كوفيد-19 بحلول منتصف فبراير، ما يمهد الطريق أمام تخفيف الإغلاق المشدد الساري في البلاد منذ أسابيع.

هو رهان كبير لرئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون الذي واجه انتقادات حتى الآن بسبب إدارته الفوضوية للوباء الذي تسبب بحوالي أربعة ملايين إصابة وأكثر من 115 ألف وفاة في البلاد التي تعد 66 مليون نسمة، الأكثر تضرراً بالوباء في اوروبا.

في المجر، أعلنت كبيرة الاطباء أن بلادها ستصبح الجمعة أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم اللقاح الروسي سبوتنيك-في.

وانتقدت بودابست التي غالبا ما تكون في خلاف مع المفوضية الأوروبية، عدة مرات عملية المصادقة على استخدام اللقاحات وشرائها من قبل بروكسل والتي اعتبرها رئيس الوزراء فيكتور اوربان بطيئة جدا.

وقال الجمعة «كل يوم نمضيه في انتظار بروكسل نخسر حياة مئة شخص مجري»، فيما أعلنت الوكالة الأوروبية للادوية بدء درس اللقاح الالماني كيورفاك، في أول خطوة نحو طلب الترخيص له رسميا لانزاله الى الأسواق في الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، أوصت السلطات الصحية الفرنسية الجمعة «بعدم إعطاء سوى جرعة واحدة» من اللقاح ضد كوفيد-19 للأشخاص «الذين سبق أن أصيبوا» بالفيروس، لتصبح أول دولة تصدر مثل هذه التوصية.



