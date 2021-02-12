هل يغلق سجن غوانتنامو في عهد بايدن؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية حول مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو؛ بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز: إن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم.