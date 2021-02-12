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جونسون يعين إدوارد ليستر مبعوثا خاصا لمنطقة الخليج العربي

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

ذكر مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الجمعة إنه عين إدوارد ليستر مبعوثا خاصا جديدا لمنطقة الخليج.

وقال جونسون: ”الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية، يسعدني أن أرسل اللورد (إدوارد) ليستر للعمل مع شركائنا هناك“.

وأضاف قائلا: ”يشير تعيينه إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق وظائف وتعزيز الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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