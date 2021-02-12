إصابة 16 في إعصار بإقليم إزمير غرب تركيا

قال مسؤولون أتراك اليوم الجمعة، إن إعصارا اجتاح ميناء في إقليم إزمير الساحلي في غرب البلاد، وقذف السيارات في الهواء وأصاب المباني بأضرار وأسقط رافعة وأصاب 16.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الإخلاص للأنباء، الإعصار الذي يندر حدوث مثله في تركيا يقلب المراكب ويقتلع الأشجار في مناطق من منتجع تشيشمه السياحي.

وقال حاكم إزمير تونش سويار "في أقل من 20 ثانية صارت هناك طامة كبرى. نرى صورة حزينة. كثير من الأسطح اقتُلعت، والسيارات ارتفعت ونزلت محطمة على الأرض. أمر لا يُصدق".

واضاف "بحسباننا أيضا أن هذه (الأشياء) مثل الكوارث في الشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، لكن من الواضح أن تغير المناخ يعني أن هذه الكوارث الطبيعية ليست بعيدة عنا".

وقال إسماعيل تشاتاكلي نائب وزير الداخلية على تويتر إن المصابين الستة عشر نُقلوا إلى المستشفى وإن من بينهم تسعة أصيبوا عندما سقطت الرافعة على العمال في موقع بناء في ميناء ألاتشاتي.