انت الان تتابع خبر مرور بابل تعلن عن غلق مجسر وسط الحلة مساء اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مرور محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن غلق مجسر الطهمازية الواقع قرب مستشفى الإمام الصادق وسط الحلة.
وذكرت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه " غلق مجسر الطهمازية الواقع قرب مستشفى الإمام الصادق وسط الحلة ذهاباً وإياباً بدء من الساعة 10 مساء اليوم، وذلك لوجود أعمال ربط مجاري ضمن مشروع الحلة الكبير، مضيفا: " كذلك سيتم غلق الطرق القريبة عن مكان العمل، داعية سائقي المركبات وخصوصاً الحمل منها الى المرور عبر طريق تقاطع الثورة - شارع 80 للذهاب أو العودة".