اخبار العالم

مرور بابل تعلن عن غلق مجسر وسط الحلة مساء اليوم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مرور بابل تعلن عن غلق مجسر وسط الحلة مساء اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مرور محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن غلق مجسر الطهمازية الواقع قرب مستشفى الإمام الصادق وسط الحلة.

وذكرت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه " غلق مجسر الطهمازية الواقع قرب مستشفى الإمام الصادق وسط الحلة ذهاباً وإياباً بدء من الساعة 10 مساء اليوم، وذلك لوجود أعمال ربط مجاري ضمن مشروع الحلة الكبير، مضيفا: " كذلك سيتم غلق الطرق القريبة عن مكان العمل، داعية سائقي المركبات وخصوصاً الحمل منها الى المرور عبر طريق تقاطع الثورة - شارع 80 للذهاب أو العودة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا