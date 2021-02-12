مرور بابل تعلن عن غلق مجسر وسط الحلة مساء اليوم

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مرور محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن غلق مجسر الطهمازية الواقع قرب مستشفى الإمام الصادق وسط الحلة.



وذكرت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه " غلق مجسر الطهمازية الواقع قرب مستشفى الإمام الصادق وسط الحلة ذهاباً وإياباً بدء من الساعة 10 مساء اليوم، وذلك لوجود أعمال ربط مجاري ضمن مشروع الحلة الكبير، مضيفا: " كذلك سيتم غلق الطرق القريبة عن مكان العمل، داعية سائقي المركبات وخصوصاً الحمل منها الى المرور عبر طريق تقاطع الثورة - شارع 80 للذهاب أو العودة".