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الامن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن الامن الوطني ، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الشعلة غربي بغداد.

وقال الامن الوطني في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه: "استناداً الى معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني من القاء القبض على 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في منطقة الشعلة غربي بغداد ، جاءت العملية بواجبين منفصلين تم خلالهما القبض على المتهمين وبحوزتهم مضبوطات ضمت ١٩٤١غم من مادة الكريستال ، ١٠٣٣ غم من الحشيش ، 10غم من الماريجوانا، ميزان الكتروني، 2 قداحة هيتر تستخدم للتعاطي ، 6 بايب يستخدم في التعاطي ، 17 انبولة تعاطي " ، مشيرا الى انه " تم تدوين اقوال المتهمين اصولياً واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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