بعد عرض ويست هام.. اهتمام الميلان وروما بخدمات نجم “الأسود”

جدة - عبدالحي حسين - عبر مسٶولو فريق الميلان الايطالي عن اهتمامهم بالاستفادة من خدمات الدولي المغربي يوسف النصيري بعد تألقه مع فريق اشبيلية وتوصله بعرض من ويست هام الانجليزي.

وكشف موقع “كالشيو ميركاتو”، المتخصص في سوق الانتقالات، أن الميلان مهتم بالنصيري ويتابعه منذ مدة في أفقيرة انتدابه لتعزيز صفوفه.

وفي سياق متصل، أوضح موقع “توتو اس روما” اهتمامه فريق روما بمهاجم المنتخب الوطني بعد تألقه خلال منافسات الموسم الجاري في الدوري الاسباني.

ويراهن فريق مسٶولو إشبيلية علی تسريح الدولي المغربي يوسف النصيري مقابل أكثر 40 مليون أورو خلال فترة الانتقالات الصيفية بهدف ضمان سيولة مالية تسمح له بإبرام تعاقدات جديدة لتعزيز الفريق.

وكشف موقع “تودو فيتشاخي”، المختص في سوق الانتقالات الدولية، أن إشبيلية يعول علی انتقال النصيري لإنعاش خزينته بعد ارتفاع أسهم مهاجم المنتخب بفضل المستويات التي يقدمها.

وشدد المصدر ذاته علی كون الفريق الاسباني يراهن علی المهاجم الشاب بواديو لتعويض الرحيل المرتقب للنصيري، فضلا عن التعاقد مع نجم ريال مدريد إيسكو، مبرزا في السياق ذاته أن بيع عقد النصيري خطوة تندرج ضمن مخططات الفريق.