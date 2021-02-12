سعيدة شرف: أجريت عملية تجميل

جدة - عبدالحي حسين - أكدت الفنانة سعيدة شرف أنها أجرت، مؤخرا، عملية تجميل لأنفها، وهي سبب التغيير، الذي لاحظه الجمهور على مستوى ملامحها.

وقالت سعيدة شرف، في حديثها مع “اليوم 24″، إنها خضعت لعملية تجميل على مستوى أنفها، إلا أن هذا لا يعني أنها كانت بشعة في السابق.

وتأكدت فرضيات متابعي سعيدة شرف، التي تمحورت حول إجرائها لتغيير تجميلي في ملامح وجهها.

وفي سياق منفصل، أطلت سعيدة شرف، يوم أمس الخميس، في ندوة صحفية، بمناسبة تعيينها كاتبة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للفنون بالمغرب.

وأعلنت سعيدة شرف أنها تنوي القيام بعديد الأنشطة الإنسانية مع المنظمة، منها أنشطة تسلط الضوء على الفنانين الرواد المهمشين بالمغرب، وأخرى لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.