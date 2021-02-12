كأس إفريقيا.. عبوب يكشف عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

جدة - عبدالحي حسين - كشف زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، عن القائمة النهائية للنخبة الوطنية التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا التي ستحتضنها موريتانيا.

وكانت قرعة كأس أمم أفريقيا لأقل من 20 سنة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات غانا وتنزانيا وغامبيا.

و يدشن المنتخب الوطني مشاركته في هذه المنافسة القارية بمنازلة غامبيا، في الـ16 من فبراير الجاري، على أرضية الملعب البلدي لنواذيبو، قبل أن يواجه المنتخب الغاني في الـ19 من الشهر ذاته، في نفس الملعب، ليختتم الدور الأول بملاقاة منتخب تنزانيا، في الـ22 من فبراير على أرضية الملعب الأولمبي في نواكشوط .

وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة التي تم توجيه الدعوة إليها: