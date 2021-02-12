لمواكبة رئاستها للاتحاد الإفريقي.. المغرب يسلم معدات معلوماتية لدولة الكونغو – صورة

جدة - عبدالحي حسين - سلم السفير المغربي، في كينشاسا حزمة من المعدات المعلوماتية، لفائدة فريق العمل التابع لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر بلاغ لسفارة المملكة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن هبة المملكة المغربية، التي قدمت، أمس الخميس، تندرج في إطار المواكبة الناجعة لولاية جمهورية الكونغو الديمقراطية في رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البلاغ نفسه أن مقرر فريق العمل، بويوكو بايلو ديبري، أعرب بهذه المناسبة، عن امتنانه العميق للمبادرة المذكورة، التي وصفها “بالأخوية، والممة، والنابعة من بلد شقيق كان دائما بجانب جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر نفسه إلى أن المغرب كان قد منح، أخيرا، مساعدة مالية لفائدة هيأة جمهورية الكونغو الديمقراطية/الاتحاد الإفريقي، التي نصبها رئيس الجمهورية، فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو.