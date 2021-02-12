الدرك يوقف شخصا هدد مواطنين ببندقية ضواحي العرائش

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر سرية الدرك الملكي في خميس الساحل، التابعة لإقليم العرائش، صباح اليوم الجمعة، من توقيف الشخص، الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يهدد باستخدام بندقيته، وإطلاق النار على نائب سلالي، وسكان مدشر عين معبد في جماعة عياشة في إقليم العرائش.

ووفق مصادر “اليوم 24″، فإنه تمت مداهمة منزل الشخص، بطل الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بحثا عن سلاح الصيد، الذي هدد به سكان عين معبد، بعد اعتراضهم على تراميه على أراضي جماعية دون موجب حق، أو سند قانوني، وهو ما أجج غضبه، وتوعدهم بفتح النار في وجه كل من يقف أمامه.

ومن المنتظر أن يتم عرض المعني بالأمر على الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة، بعد انتهاء التحقيق معه، إذ يوجد، حاليا، رهن تدبير الحراسة النظرية.