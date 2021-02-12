رئيس الوزراء الليبي المنتخب يرحب باستمرار دعم المغرب لمسلسل المصالحة

جدة - عبدالحي حسين - رحب رئيس الوزراء الليبي المنتخب، عبد الحميد محمد الدبيبة، بموقف المغرب من تطورات المشهد الليبي.

وقال الدبيبة، عقب اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إنه يرحب بموقف المغرب، القاضي بمواصلة دعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

وكان المغرب قد أعلن عن ترحيبه بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، للسلطة التنفيذية المؤقتة لدولة ليبيا الشقيقة.

وقال ناصر بوريطة، نهاية الأسبوع الماضي، إن المغرب يهنئ الأعضاء الجدد للمجلس الرئاسي الليبي، وينوه، كذلك، باختيار وزير أول في شخص عبد الحميد دبيبة، إذ اعتبر أن من شأن خلق هذه المؤسسة الجديدة تعزيز السلطة التنفيذية في قيامها بالمهام والواجبات، التي ينتظرها منها الشعب الليبي.

وأسفر تصويت، أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، قبل أسبوع، برعاية أممية في جنيف، عن فوز قائمة تضم عبد الحميد دبيبة، رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، إلى جانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، وعضوين في المجلس.

بينما فشلت قائمة كانت تضم عقيلة صالح، حليف الجنرال خليفة حفتر، كرئيس للمجلس الرئاسي، في الحصول على ثقة أعضاء المجلس.

وستتولى القائمة الفائزة في التصويت، إدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 دجنبر 2021.