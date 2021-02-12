شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد أزمة كورونا في تنزانيا والرئيس يعلن خلو البلاد من الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتظت المستشفيات الرئيسية في تنزانيا بالمرضى الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، كما امتلأت وحدات العناية المركزة، وأصبحت قداسات الجنازات حدثا يوميا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن الرئيس جون ماجوفولي، في خضم أزمة الرعاية الصحية التي تتكشف جوانبها، أن بلاده التي تقع في شرق إفريقيا خالية من مرض "كوفيد19-".

ورفض الرئيس فرض أي عمليات إغلاق، وكذلك استخدام أقنعة الوجه (الكمامات)، كما حظر نشر بيانات العدوى منذ نيسان/ أبريل الماضي، مما يجعل تنزانيا الدولة الوحيدة في العالم التي لا تنشر مثل هذه الإحصاءات، إضافة إلى كوريا الشمالية المعزولة.

وقال زكريا عيساي، النائب البرلماني عن الحزب الحاكم، أمس الخميس: "على الحكومة أن تكسر حاجز الصمت. أرهقت من تشييع الجنائز".