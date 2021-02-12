شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. مقتل 12 شخصا في حريق بمصنع ألعاب نارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند اليوم الجمعة. وقال رجا نارايانان، مسؤول بالشرطة الإقليمية، إن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحريق في مصنع بقرية أشانكولام بمنطقة فيرودوناجار. وأضاف "لقى 12 شخصا حتفهم ونُقل 26 إلى المستشفى في أعقاب حادث المصنع عصر اليوم". وتمثل منطقة فيرودوناجار مركز صناعة الألعاب النارية في الهند، ويعتمد مئات الآلاف في المنطقة على هذه الصناعة لكسب قوتهم. وتقع الحوادث بشكل متكرر. وقُتل 11 على الأقل في حادثتين منفصلتين بالمنطقة قبل فترة وجيزة من تطبيق إجراءات العزل العام في البلاد بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس الماضي.