شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا البرازيل: 9.71 مليون إصابة والوفيات 236 ألف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 71ر9 مليون إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الجمعة بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأظهرت البيانات ارتفاع الوفيات في البرازيل جراء الفيروس إلى 236 ألفا و 201 حالة. وتعافى 64ر8 مليون شخص من مرض "كوفيد19-"، الناجم عن الإصابة بكورونا، بعد مرور نحو 50 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل. وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا في العالم،فيما تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات.