صورة لشاكيرا قبل الشهرة تكشف أصولها العربية

بغداد - ياسين صفوان - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة ونادرة للفنانة الكولومبية العالمية شاكيرا، وتبين أنها التُقطت لها قبل الشهرة برفقة عدد من النساء، وظهرت فيها بملابس باللونين الأبيض والأسود وبإطلالة مختلفة تماماً عن تلك التي يعرفها بها متابعوها ومحبّوها.

وبدا من خلال الصورة أن شاكيرا كانت في سن صغيرة وتميزت بشعرها الأسود المجعّد ونحافتها. ولفت الكثير من المتابعين إلى أن لون شعرها يشير إلى أصولها العربية اللبنانية، فيما سخر بعضهم من التغيير الكبير الذي طرأ في ما بعد على شكلها وسألوا: "فين شاكيرا؟".

ويُشار إلى أن شاكيرا فاجأت الجمهور أخيراً بإطلالة مختلفة حيث غيّرت شكلها بالكامل وتخلّت بعد سنين طويلة عن شعرها الأشقر واختارت لوناً أكثر جرأة ويناسب أجواء شهر الحب.