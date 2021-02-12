الدعوة النيابية تدعو الى خفض سعر صرف الدولار وتضمين ذلك في الموازنة

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس كتلة حزب الدعوة النيابية خلف عبد الصمد خلف، اليوم الجمعة، الى خفض سعر صرف الدولار وتضمين ذلك في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عبد الصمد في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365: "مع ارتفاع سعر النفط نقف الى جنب الدعوات الشعبية في خفض سعر صرف الدولار و تضمين ذلك في الموازنة ليكون واجب التطبيق ونؤكد على ان يكون المستوى الاقتصادي للمواطن خطا احمرا لا يمكن تجاوزه".