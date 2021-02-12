انت الان تتابع خبر مشروب شائع يحمي من السرطان! والان مع التفاصيل

ووجد باحثون من الولايات المتحدة والصين أن هذه المادة (أي مضادات الأكسدة) EGCG يمكن أن تتفاعل بشكل مباشر مع البروتين المضاد للسرطان p53، مما يزيد من مستوياته في الجسم. غالبًا ما يُشار إلى البروتين p53 باسم "حارس الجينوم" لقدرته على إصلاح تلف الحمض النووي وتدمير الخلايا السرطانية.

بغداد - ياسين صفوان - يحتوي الشاي الأخضر على كميات كبيرة من مادة تعمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن استقلاب الأكسجين، وهي مضادات الأكسدة الطبيعية (إيبيغالوكاتشين جالاتي) EGCG.

وقالت مجموعة في معهد رينسيلار في بيان صحفي: "كل من p53 وEGCG مثيران للاهتمام للغاية. أكثر من نصف السرطانات البشرية لديها طفرات في p53 لدى المرضى، وEGCG هو مضاد الأكسدة الرئيسي في الشاي الأخضر، وهو مشروب شائع في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "لدينا الآن اكتشف تفاعلًا مباشرًا غير معروف سابقًا بين الاثنين. يساعد عملنا في شرح كيفية تعزيز مضاد الأكسدة EGCG للنشاط المضاد للسرطان لـ p53، ويفتح الباب أمام تطوير عقاقير مضادة للسرطان بمركبات تشبه EGCG".



وبحث وانغ تشونيو، في مركز التكنولوجيا الحيوية والأبحاث متعددة التخصصات في معهد رينسيلار، عن p53 باستخدام التحليل الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي لدراسة الآليات المحددة لمرض الزهايمر والسرطان. ويسميه "ربما أهم بروتين في مكافحة السرطان".

كما يحتوي بروتين p53 على العديد من الوظائف المعروفة المضادة للسرطان، بما في ذلك وقف نمو الخلايا السرطانية، وتفعيل إصلاح الحمض النووي، وتحفيز موت الخلايا المبرمج الذي يسمى موت الخلايا المبرمج عندما يتعذر إصلاح تلف الحمض النووي.

أحد طرفي البروتين، المعروف باسم المجال الطرفي N، مرن ولديه القدرة على أداء وظائف متعددة اعتمادًا على كيفية تفاعله مع الجزيئات الأخرى. عادة، بعد التكوين في الجسم، يتحلل البروتين p53 بسرعة عندما يرتبط المجال الطرفي N ببروتين MDM2. هذه الدورة المنتظمة للإنتاج والتدهور تحافظ على مستويات p53 منخفضة إلى حد ما.

ووجد العلماء أن التفاعل بين EGCG وp53 يمنع البروتين من التحلل.

ويوضح العالم: "يرتبط كل من EGCG وMDM2 في نفس المكان، في المجال N-terminal الخاص بـ p53، لذلك يتنافس EGCG مع MDM2. مع EGCG، سيزداد مستوى p53، مما يعني أن وظيفته المضادة للسرطان ستزيد. هذا تفاعل مهم جدًا".

لاحظ المؤلفون أنهم كانوا أول من شرح الآلية الجزيئية للتأثير المضاد للسرطان في الشاي الأخضر، والذي ثبت منذ فترة طويلة في الدراسات القائمة على الملاحظة.