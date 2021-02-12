بوجه مقلوب.. نائب مينسوتا يثير سخرية "النواب" الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلب نائب أمريكي جمهوري العالم السياسي رأسًا على عقب عن دون قصد عندما ظهر بوجه "مقلوب" بمكالمة فيديو خلال جلسة لإحدى لجان مجلس النواب.

منذ أيام قليلة ظهر محامٍ خلال جلسة محاكمة بفلتر "قطة" بدلًا من وجهه، ثم تكرر الموقف غير العادي مع النائب عن مينيسوتا توم إمر، عندما ظهر بصورته مقلوبة.

كان النائب يتحدث عن الأمن الوظيفي خلال اجتماع لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عندما قاطعته النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا ماكسين ووترز، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وعلى وقع ضحكات مكتومة لزملائه، قالت ووترز: "آسفة، سيد إمر، هل أنت بخير؟"، وأوضح مشارك آخر الموقف بقوله: "أنت مقلوب يا توم".

لكن أجاب إمر بقوله: "لا أعلم كيف أصلح ذلك"، في إشارة إلى أنه لا يعرف كيفية تعديل صورته.

وعلى الفور، قارن المشرعون الآخرون الواقعة بما حدث بواقعة "فلتر القطة"، إذ قال أحدهم: "كما الحال مع القطة"، وأضاف آخر: "إنها تنتشر بالفعل".

وسرعان ما حلت المسألة، وظهرت صورة وجه إمر معدولة، قائلًا: "أقدر لك صبرك، سيدتي الرئيسة. لا أعلم ما حدث، ظهرت بهذه الطريقة. أغلقته ثم أعدت تشغيله."

وأدرك إمر وجود مقارنات له مع المحامي من تكساس رود بونتون، عندما شارك الفيديو الخاص به مع تعليق للكلمات التي قالها بونتون: "أنا لست قطة".