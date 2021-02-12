أمين عمر.. العقل المدبر لإخوان السودان بقبضة السلطات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت السلطات السودانية، الجمعة، القبض على القيادي البارز في نظام الإخوان البائد أمين حسن عمر، إثر نشاط مشبوه يستهدف استقرار البلاد.

ويعد عمر، أحد أبرز قادة إخوان السودان الذين كانوا يفكرون لنظام البشير ويحيكون خططه التدميرية طوال فترة حكم الحركة الإسلامية السياسية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إنه "تم إيداع أمين عمر لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته".

وبحسب المصادر فإن "عمر تم توقيفه إثر بلاغات من لجنة تفكيك الإخوان بتهمة القيام بأعمال وأنشطة تستهدف استقرار البلاد وتقويض الحكومة الانتقالية".

وكانت لجنة تفكيك الإخوان وجهت جميع مكاتبها بملاحقة عناصر النظام البائد النشطين في أعمال معادية، بعد أن اتهمتهم بالقيام بأحداث عنف وتخريب في عدد من الولايات.

ويعد أمين حسن عمر من قيادات الصف الأول في نظام الإخوان البائد، وتقلد الكثير من المناصب، آخرها مسؤول ملف سلام دارفور في القصر الرئاسي (مكتب سلام دارفور).

وكان أمين بمثابة "الفتى المدلل" لزعيم جماعة الإخوان الإرهابية الراحل حسن الترابي، ولكن عقب انقسام الحركة الإسلامية السياسية مطلع الألفية الثانية اختار الانحياز إلى فريق الرئيس المعزول عمر البشير.

وهي المرة الأولى التي يتم القبض فيها على أمين حسن عمر منذ سقوط نظام الإخوان في أبريل/نيسان 2019.