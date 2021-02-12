إصابة عدد من الفلسطينيين بعد قمع الاحتلال مسيرات سلمية ضد الاستيطان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الجمعة بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية انطلقت في عدة مناطق من الضفة الغربية رفضا لمصادرة الأراضي والاستيطان.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي إن طواقمه تعاملت اليوم مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي إضافة الى عدد اخر بحالات اختناق بالغاز في قرية (بيت دجن) شرق مدينة نابلس.

واستهدفت قوات الاحتلال بالرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت المشاركين في المسيرة السلمية التي توجهت نحو الأراضي التي يتهددها خطر الاستيطان شرق القرية.

وذكر الهلال الأحمر ان أربع إصابات أخرى تم التعامل معها وعلاجها ميدانيا في قرية (المغير) قرب رام الله واصابة أخرى بالرصاص المطاطي واثنتان بحالة اختناق في محافظة سلفيت وجرى نقلها الى المستشفى.

وفي بلدة (كفر قدوم) شمال الضفة الغربية أصيب ثمانية فلسطينيين بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق بالغاز بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وذكر بيان صدر عن لجنة المقاومة الشعبية في القرية ان قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد انطلاق المسيرة واعتلت أسطح المنازل واعتدت على المشاركين فيها بالاعيرة المطاطية ما أدى الى إصابة ثمانية أحدهم في الوجه مشيرا الى ان الحالات تم علاجها ميدانيا.

وفي قرية (دير جرير) قرب رام الله أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز بعد ان فرق جيش الاحتلال مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية.