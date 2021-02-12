الرئاسة اللبنانية: سعد الحريري لم يأت بجديد حول تشكيل الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بطلب منه، وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها الحريري إلى الخارج، حيث تبين أن رئيس الحكومة المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي.



وكان قد استقبل عون الحريري في قصر بعبدا اليوم الجمعة.

وقال رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري: «لا يوجد تقدم في ملف تشكيل الحكومة، وسأكمل التشاور رغم أن المساعي مستمرة لإنقاذ لبنان ووقف التدهور».

مضيفا: «ما زلت على موقفي من تشكيل حكومة مكونة من 18 وزيرا ولا يكون فيها ثلث معطل»، لافتا إلى أنه أبلغ عون أن رحلاته إلى عدة دول كانت لاسترجاع العلاقات مع تلك الدول التي غابت لبنان عنها طويلا.