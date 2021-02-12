الحريري: لا تقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية وكل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إنه لا تقدم في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن كل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه منذ اليوم.



وكتب الحريري في تغريدات على موقعه في "تويتر" "تشاورت مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدم في تشكيل الحكومة ولكن شرحت له الفرصة الذهبية التي نحن فيها وكل فريق يتحمل مسؤولية مواقفه منذ اليوم".

وتابع الحريري "موقفي ثابت وواضح، هو حكومة من 18 وزيرا جميعهم اختصاصون وهذا ما لن يتغير لدي".

وأضاف الحريري"خلال زيارتي إلى فرنسا لمست حماسا لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكونة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأي مهمة إصلاحية".