زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، فجر الجمعة، ولاية قسطموني شمال تركيا، بحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، عبر موقعها الإلكتروني.



وأوضح البيان أن الزلزال وقع وسط الولاية في تمام الساعة 06.37 بالتوقيت المحلي، 03.37 بتوقيت جرينيتش، وعلى عمق 6.95 كم.

و لم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.