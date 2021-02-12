طلاب تركيا يضعون أردوغان في موقف محرج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 فبراير 2021

أذاعت فضائية "يورو نيوز" تقريرا يوضح استمرار تظاهر الطلاب الأتراك ورفضهم لقرارات أردوغان.



يمثل الطلاب الذين يتظاهرون منذ أكثر من شهر في تركيا رافضين تعيين رئيس لجامعة البوسفور من قبل رجب طيب أردوغان مباشرة مشكلة صعبة للرئيس التركي الذي رد بنشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في الشوارع.

و أحيت هذه التظاهرات ذكرى الحركة الاحتجاجية الواسعة، التي "هزت" حكم أردوغان في 2013، ورغم لجوء أردوغان للعنف ضد أي حركات احتجاجية إلا أن المظاهرات تضعه في موقف حرج، لرغبته في إصلاح العلاقات بين أنقرة والغرب خاصة في ظل أزمة اقتصادية تضرب تركية. وانطلقت الحركة الاحتجاجية عندما قرر أردوغان تعيين أحد الموالين لحزبه رئيسا لجامعة البوسفور "بوغازيتشي" المرموقة في اسطنبول مطلع هذه السنة.

وكان اختيار هذا المسؤول المتهم بسرقة أدبية هو القشة التي قصمت ظهر البعير لكثير من الشباب الذين لا يعرفون إلا زعيما واحدا فقط لبلدهم وهو أردوغان الذي وصل إلى السلطة في العام 2003.