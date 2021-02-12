شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع بروكسل.. وألمانيا تبدي قلقها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مقتطفات من مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، الجمعة، إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن هذه التصريحات مقلقة.

وواجهت العلاقات بين روسيا والغرب ضغوطاً جديدة بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الأمر الذي أثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة من قبل بروكسل.

من جهتها وصفت وزارة الخارجية الألمانية على تصريحات لافروف بأنها «مثيرة للقلق». وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في برلين إن «هذه التصريحات مثيرة للقلق وغير مفهومة فعلاً». وأشارت المتحدثة إلى تصريحات وزير الخارجية هايكو ماس ، الذي لم يستبعد فرض عقوبات جديدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع روسيا.