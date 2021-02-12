شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 في حريق بمصنع للألعاب النارية في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (تشيناي – رويترز) قالت الشرطة الهندية، الجمعة، إن 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في ولاية تاميل نادو بجنوبي البلاد.

وأوضح مسؤول بالشرطة الإقليمية رجا نارايانان، إن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحريق في مصنع بقرية أشانكولام بمنطقة فيرودوناجار. وأضاف «لقي 12 شخصاً حتفهم ونُقل 26 إلى المستشفى في أعقاب حادث المصنع عصر اليوم».

وتمثل منطقة فيرودوناجار مركز صناعة الألعاب النارية في الهند، ويعتمد مئات الآلاف في المنطقة على هذه الصناعة لكسب قوتهم. وتقع الحوادث بشكل متكرر.

وقُتل 11 على الأقل في حادثتين منفصلتين بالمنطقة قبل فترة وجيزة من تطبيق إجراءات العزل العام في البلاد بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس آذار الماضي.