شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 14 شخصاً يشتبه بتخطيطهم لشن هجمات إرهابية في الدنمارك وألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - أ ف ب، رويترز

أعلن جهاز الاستخبارات الدنماركية، الجمعة، أن 14 شخصاً تم توقيفهم في الدنمارك وألمانيا بشبهة التحضير لهجوم بمتفجرات، لديهم دوافع «متطرفة».

وأكد جهاز الاستخبارات، الخميس، اعتقال 13 شخصاً نهاية الأسبوع الماضي، في إحدى ضواحي كوبنهاجن، وشخص آخر في ألمانيا. وقال إن «العملية جاءت بسبب الاشتباه بأنه يجري التحضير لشن هجوم إرهابي بدوافع متطرفة».

وأوضح أن الموقوفين الـ13 اعتقلوا بشبهة «التخطيط لشن هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة تنفيذ عمل إرهابي». ويشتبه في أنهم «حصلوا على موادّ ومكوّنات متفجّرات، فضلاً عن أسلحة»، أو تآمروا للحصول عليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن الموقوفين الـ13 هم ثمانية رجال وخمس نساء. وفي ألمانيا ذكر المدعون إن ثلاثة من المشتبه فيهم أشقاء من سوريا، تم توقيف اثنين منهم في الدنمارك والثالث في مقاطعة هسن الألمانية. وتنبهت الشرطة للثلاثة عندما طلبوا شراء مواد كيميائية على الإنترنت يمكن استخدامها في صنع مواد متفجرة.

وقال فلمينج دراير مدير العمليات في جهاز المخابرات الدنماركية في إفادة صحفية الجمعة: « عثرنا على مكونات وأجزاء مطلوبة لصنع قنبلة». وعثرت قوات الأمن على راية خاصة بتنظيم «داعش» الإرهابي وبندقية خرطوش وبندقية صيد وأدوات إشعال ومتفجرات خلال عمليات التفتيش.