شكرا لقرائتكم خبر عن لؤي صلاح مدرباً لأربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي العراقي، مع المدرب لؤي صلاح، لقيادة فريقها الكروي الأول، خلفاً للمدرب الكرواتي رادان، الذي قدّم استقالته من تدريب الفريق، بسبب تراجع نتائجه مؤخراً.

واختار لؤي صلاح، الذي يخوض تجربة المدرب الأول لأول مرة في حياته اللاعب السابق أسامة علي مساعداً له،حيث سبق له أن عمل مدرباً مساعداً للمدرب أيوب أوديشو في تدريب فريقي الزوراء والقوة الجوية، كما عمل في بداية الموسم الحالي مساعداً للمدرب جمال علي في تدريب نفط الوسط، إلا أن استقالة الأخير جعلت لؤي صلاح يعلن استعداده بأن يعمل مدرباً أول في المستقبل، وهو ما تحقق له الآن مع أربيل.

وسيقود لؤي صلاح، فريق أربيل في المباراة المقبلة أمام الزوراء بملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد التي ستقام السبت، وهي ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري العراقي الممتاز.

يذكر أن لؤي صلاح برز كلاعب مع فريق القوة الجوية ثم انتقل للزوراء ومنه عاد للجوية، وكانت سنوات تألقه مع فريق أربيل الذي حصل معه أكثر من مرة على لق