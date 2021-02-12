قمة ثأرية في الدوري السعودي تجمع النصر بالشباب

الرياض: عيسى الحكمي

تتجه الأنظار، السبت، إلى ملعب مرسول بارك الجامعي حيث يستضيف النصر نظيره الشباب عند التاسعة و20 دقيقة، بتوقيت الإمارات، في قمة عاصمية ملتهبة ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الشباب باحثاً عن مواصلة الابتعاد بالصدارة، فيما يريد النصر مواصلة انتفاضته واستعادة المركز الخامس، وتقليص الفارق مع أصحاب المراكز الأربعة الأولى الشباب، والأهلي، والهلال، والاتحاد، قبل 12 جولة من إسدال الستار.

واستطاع الشباب جمع 35 نقطة من 17 جولة بينما يمتلك النصر 25 نقطة، وبحسب معطيات الجولات الأخير يتوقع للمباراة أن تكون قمة ملتهبة على صعيد الأداء والخطط التكتيكية التي سيرسمها المدرب النصراوي، ألين هورفات، ونظيره الشبابي، هيرنانديز.

وقبل اللقاء يتفوق النصر دورياً على الشباب بعدما فاز في 34 مباراة، مقابل 30 انتصاراً للشباب من أصل 89 لقاء سابقاً كان آخرها في الدور الأول الذي انتهى لمصلحة الشباب 2-1 في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً اعترفت بعده لجنة الحكام بعدم مشروعية هدف للشباب، وهذا يجعل من المباراة المرتقبة بجانب قيمتها على مستوى المنافسة موعداً للثأر من جانب النصر، والتأكيد بالنسبة للشباب.

ويمتلك الفريقان جودة عالية من اللاعبين المتاحين، فالنصر سوف يستعيد البرازيلي بيتروس، بجانب هدافه العائد للتسجيل عبدالرزاق حمدالله، ومواطنه نور الدين أمرابط، والأرجنتيني مارتينيز، وكتلة بارزة من المحليين أمثال خالد الغنام، وايمن يحيى، وعلي الحسن، ورائد الغامدي، وعبدالمجيد الصليهم، وفي الشباب يبرز البرتغالي مارتينيز إلى جانب البرازيلي سيبا، والأرجنتيني بانيجا، ومواطنه جوانكا، والقادم الجديد النيجيري إيجالو، والفريق بشكل عام يعتمد على الأجانب السبعة.

ويفتقد الشباب ثنائي الدفاع محمد سالم وأحمد سراحيلي بسبب تراكم البطاقات، وسيعوضهما حسان تمبكتي، وفواز الصقور، كما يخوض مباراته الأولى من دون المهاجم عبدالله الحمدان الذي انتقل للهلال.

وتقام، السبت، بجانب قمة العاصمة مباراتان تجمع الأولى التعاون السابع بالقادسية التاسع، ويستضيف الفتح الثالث عشر العين الأخير.