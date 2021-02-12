ختام مميز لسباق المرجان للدراجات

شهدت جزيرة المرجان برأس الخيمة منافسات سباق الدراجات الثامن في الدوري المحلي لاتحاد الإمارات للدراجات والذي جرى للرجال لمسافة 80 كم والسيدات لمسافة 53 كم وشهد مشاركة تجاوزت 160 دراجاً ودراجة مثلوا فئات الأندية كبار وتحت 23 سنة، والهواة مواطنين فوق وتحت 40 عاماً،والهواة مقيمين بجانب 3 فئات إناث هن( أندية إناث،وهواة مواطنات، وهواة مقيمات) .

وتوج الأبطال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات،وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية،ونايف جكة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام، وخلود الظاهري عضو المجلس رئيس اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد، ومسؤولو الشركات والمؤسسات الراعية والداعمة تقدمهم علي العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة، وفادي العدوان ممثل شركة مرجان، وممثلو شرطة رأس الخيمة الذين شاركوا في تأمين سير السباق.

وأسفرت نتائج السباق على التالي :

في فئة الأندية رجال، حل ناصر سيف المعمري من نادي شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه محمد يوسف المنصوري (النصر) وجرجا بول(شباب الأهلي).

وفي فئة الأندية تحت 23 سنة، فاز دراج شباب الأهلي عمر الجسمي، تلاه زميله من نفس النادي جاسم علي، وعمر كاظم (النصر).

وفي فئة هواة مواطنين كبار تحت 40 سنة فاز أحمد المري( ترك ام 7 ) ، تلاه خالد إبراهيم (فريق الشعفار جميرا) وفاروق إسماعيل ( ترك ام 7)، وفي فئة الهواة مواطنين فوق 40 سنة فاز بدر علي ثاني من فريق شرطة أبوظبي بالمركز الأول تلاه حميد محراب ( فريق تورك ) وعارف رأفت (الدراويش)، وفي فئة الهواة المقيمين فاز عبدالرحمن منصوري (الوثبة) تلاه بارت دريس( الوثبة) وعبدالله علي أحمد ( تورك).

وعلى صعيد منافسات الإناث ​تصدرت صفية الصايغ من نادي النصر فئة الأندية، تلتها زميلتها من النصر شيخة راشد ودينا اهلاسي من نادي أبوظبي.

وفي فئة الهواة المواطنات فازت الدراجة فرح المري في المركز الأول، تلتها هالة محمد، وسارة المازمي، وفي فئة الهواة مقيمات تصدرت متسابقات شرطة دبي الثلاث المراكز الأولى من خلال كارميلا شبرياني، وابتسام زايد، وسماح خالد.