«إكسبوجر» يقدم دروساً في التصوير عن قرب ومهارات التصميم

استضاف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» نخبة من كبار المصورين والمدربين في عدد من ورش العمل التفاعلية لتقديم أبرز وأهم النصائح والمهارات لالتقاط صور استثنائية واحترافية، لتفتح الباب للمصورين المحترفين والهواة أمام منصة تعليمية عملية لاحتراف التصوير.

وقدّم المصور مايك براون، الحائز على عدة جوائز عالمية، الورشة الأولى التي حملت عنوان «تصميم كوريجرافيا تركيب الصورة»، وعرّف المشاركين على أهمية بناء تكوينات الصورة وتنسيق موضوعاتها، والدور الذي يلعبه تصميم وتركيب الصورة في تعزيز تأثيرها، وجاذبيتها، وأطلعهم على أساليب معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المصوّر خلال عملية ضبط تركيب الصورة بالشكل الأمثل.

وقال براون مخاطباً المشاركين: «لا توجد طريقة واحدة صحيحة لتصميم وتركيب الصورة، حيث تعتمد هذه التقنية في المقام الأول على الرسالة التي يود المصور التعبير عنها، وإيصالها من خلال الصورة، إذ أن تركيب الصورة ليس وظيفة من وظائف الكاميرا، أو إعداداتها، بل وظيفة المصور الذي يروي تفاصيل قصة، وإذا أراد التقاط صورة جيدة، يتوجب عليه أن يحرك الكاميرا على إيقاع تلك القصة».

وقدمت آريا شوترا، مديرة العمليات في «Nikon Kids Club» ورشة عمل بعنوان «التصوير عن قرب» للمصورين الناشئين من الأطفال واليافعين المهتمين باستكشاف فن التصوير، حيث استكشف المشاركون الصغار كيفية ضبط إعدادات الإضاءة، وتطبيق القواعد الأساسية للتصوير الفوتوغرافي، لضمان التقاط صور جيدة.

وأشارت شوترا إلى أن الحياة تنبعث في الصور عند استخدام إعدادات الإضاءة الصحيحة، وينبغي للمصور أن يعرف كيفية استخدام الإضاءة، ومتى، وأين تُستخدم الإضاءة الخافتة، والإضاءة القوية، كما حثت المصورين الهواة على عدم تقليد مشاهير المصورين، والعمل على رؤيتهم ومنظورهم الشخصي لبناء هويتهم الخاصة.

وقالت: «لتحسين مهاراتكم في التصوير الفوتوغرافي وتطويرها، تجنبوا اتباع التقليد الأعمى لكبار المصورين، واحرصوا على فهم طرق عملهم، والأدوات التي يستخدمونها، وحاولوا أن تتعلموا من مشاهد الأفلام السينمائية، ومواقف الحياة الواقعية».

وشهد المهرجان ورشة عمل بعنوان «التصوير الفوتوغرافي المعماري: الأساسيات وما وراءها»، قدمها المصور بينو ساراديتش، في حين قدّم المصوّر مايك براون ورشة عمل أخرى حملت عنوان «الغموض السحري للضوء»، شارك فيهما عشاق التصوير الفوتوغرافي من الفئات العمرية كافة.