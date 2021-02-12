الجهود الدبلوماسية لأنور قرقاش جزء من هوية الأكاديمية

أعربت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عن فخرها بتسمية أكاديمية الإمارات الدبلوماسية «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية»، تقديراً لجهوده حيث شغل منذ عام 2008 منصب وزير دولة للشؤون الخارجية قدم خلالها الكثير من الإنجازات، وساهم في تعزيز مكانة وطننا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضافت أن الجهود الدبلوماسية الرائدة التي قدمها وبذلها الدكتور أنور قرقاش لدولة الإمارات ستظل الآن، وإلى الأبد، جزءاً لا يتجزأ من هوية أكاديميتنا، حيث سنواصل مهمتنا المتمثلة في إعداد دبلوماسيي الإمارات المستقبليين الذين سيخدمون وطنهم بكل فخر على الساحة الدولية. أنا على ثقة من أن طلبتنا الموهوبين يطمحون إلى المساهمة في تمثيل وطنهم في مختلف المحافل بكل جدارة، وعلى خطى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، والكثير من الدبلوماسيين الإماراتيين المميزين.

من جانبه، قال برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «نيابة عن كل فريق أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، يشرفني أن أعبر عن مدى سعادتنا بإعادة تسمية هذا الصرح الأكاديمي المميز، باسم الدبلوماسي الإماراتي المخضرم ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق، الدكتور أنور بن محمد قرقاش».

وأضاف: يعد الدكتور قرقاش محركاً رائداً للعمل الدبلوماسي والسياسي الإماراتي، حيث استطاع أن يكون مصدر إلهام لأكاديميتنا وطلبتها الإماراتيين الموهوبين على مدار الأعوام الماضية. لقد قدم مساهمات دبلوماسية لا تُحصى لوطنه، وساهم في إحداث تحولات مذهلة في الأداء الدبلوماسي والسياسي الإماراتي عبر جميع الحدود.