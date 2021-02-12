شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُوعي بإجراءات الوقاية من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شارك مركز شرطة دبي الصحي، وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في حملة توعوية خاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» في منطقة السيتي ووك، حيث قدما نصائح إلى المترددين على المنطقة حول أهمية استخدام المعقمات والكمامات في تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة العامة.

وأكد المقدم طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، المدير التنفيذي لمركز شرطة دبي الصحي، أن مشاركة شرطة دبي في الفعالية التي نظمتها شركة جالديرما انترناشونال بالتعاون مع جمعية الإمارات للأمراض الجلدية، تأتي في إطار حرصها على المشاركة في الفعاليات التوعوية الهادفة إلى رفع نسبة الوعي في المجتمع خاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بما يعود بالفائدة على رفع مستوى السلامة العامة للمجتمع ككل.

وقدم موظفو مركز شرطة دبي الصحي نصائح طبية توعوية إلى مرتادي منطقة السيتي ووك، فيما قدمت إدارة التوعية الأمنية ضمن برنامجها الخاص بتوعية الجاليات الأجنبية مجموعة من النصائح التوعوية في مجال السلامة العامة والوعي الأمني.