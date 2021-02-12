شكرا لقرائتكم خبر عن «فرسان شرطة أبوظبي» تتعامل مع 8796 حالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تعامل قسم دوريات الفرسان بشرطة أبوظبي، مع 8796 حالة في العام 2020 ضمن مهامه في تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، والوقاية من الجريمة، ونشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

ونفذ القسم 3650 دورية، ونجح في تأمين 16 فعالية بالتعاون مع الجهات المعنية بالشرطة، وقدّم القسم، العون والمساعدة لأفراد الجمهور عند الحاجة، وتواصل معهم.

وجاب «الفرسان» الأحياء السكنية ومختلف المواقع التي لا تصلها الدوريات الشرطية العادية، وأسهم الفرسان بدور رائد في دعم الجهات الشرطية الأخرى في الميدان، ضمن منظومة العمل المتكامل بما يعكس جهود الشرطة وتميز خدماتها وتعزيز رضا المجتمع.

وتولى الاستجابة للبلاغات، وتعامل معها على وجه السرعة، ضمن الإجراءات الشرطية المتبعة، إضافة لتعزيز الإجراءات الوقائية، ونشر الطمأنينة، ضمن نطاق قيم الإيجابية والسعادة.