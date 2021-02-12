شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تنظم 1685 دورة تدريبية خلال جائحة كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 1685 دورة تدريبية افتراضية لموظفيها، شارك فيها 31,673 متدرباً بإجمالي عدد ساعات تدريبية 181,811.. ذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد- 19).

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تستقي الهيئة رؤيتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتلتزم بتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في تنمية مهارات وقدرات موظفيها وتحفيز الإبداع والابتكار وتبنّي التميُّز كثقافة مؤسسية راسخة وأسلوب عمل يومي.

وأكد التزام الهيئة بالاستثمار في كوادرها البشرية، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة في استشراف وصنع المستقبل».

وأشار الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، إلى أن الهيئة من أكبر الدوائر الحكومية في الدولة التي تحرص على توظيف وتأهيل وتطوير الكوادر المواطنة، حيث تبلغ نسبة التوطين في الهيئة 87.9% في الإدارة العليا.