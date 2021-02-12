صور.. غلق 15 صيدلية وضبط أدوية محظورة خلال حملة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف -حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، بالتعاون مع إدارة الصيدلة، حملات على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمراكز المحافظة، على مدار شهر ونصف لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

أسفرت تلك الحملات عن غلق 15 صيدلية، وإجراء 120 معاينة لترخيص مؤسسات صيدلة بالمحافظة، فيما جرى ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية محظور تداولها في السوق المصري دون اتباع الإشتراطات واللوائح المنظمة التي أقرتها وزارة الصحة.

كما نجحت تلك الحملات في ضبط أدوية جنسية مهربة، وأخرى مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري، فضلا عن أدوية محظور تداولها خارج منظومة التأمين الصحي، وأدوية منتهية الصلاحية، وضبط أدويةعقار الميزوبريستول المحظور تداوله خارج المستشفيات ، وألبان أطفال مدعمة محظور تداولها في السوق المصري.

جرى تحرير 25 محضرًا بالمضبوطات والتحفظ عليها، وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال.