أسعار العملات العربية تتراجع مقابل الجنيه بالبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

تراجع سعر الدينار الكويتي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس، 48.74 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع مقابل 48.89 جنيه للشراء و51.96 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي، ليسجل أمس الخميس 4.09 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع مقابل 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ووفقا للبنك، تراجع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس الخميس، 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع مقابل 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وتراجع سعر الدينار البحريني، أمس الخميس ليسجل 40.26 جنيه للشراء و41.59 جنيه للبيع مقابل 40.41 جنيه للشراء و41.75 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال العماني ليسجل أمس 39.45 جنيه للشراء و40.73 جنيه للبيع مقابل 39.70 جنيه للشراء و40.88 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري، خلال الأسبوع ليسجل أمس الخميس 3.99 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع مقابل 4.01 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الأردني، إلى 21.67 جنيه للشراء و22.15 جنيه للبيع مقابل 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع الخميس الماضي.