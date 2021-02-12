ارتفاع اليورو والاسترليني مقابل الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي، ارتفع سعر اليورو (أي شراء البنك من العميل) أمس الخميس إلى 18.85 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع مقابل 18.74 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس الخميس، 21.46 جنيه للشراء و21.67 جنيه للبيع مقابل 21.22 جنيه للشراء و21.56 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الكندي، ليسجل أمس الخميس 12.21 جنيه للشراء و12.35 جنيه للبيع مقابل 12.20 جنيه للشراء و12.32 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الين الياباني، ليسجل أمس الخميس 14.81 جنيه للشراء و14.97 جنيه للبيع مقابل 14.85 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع.