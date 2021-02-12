4 أوعية ادخارية.. كيف تستثمر أموالك في البنوك بخلاف الشهادات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تقدم البنوك أنواع متعددة من أوعية الادخار أمام العملاء لاستثمار مدخراتهم بما يشبع احتياجاتهم سواء في نسبة الفائدة، أو حرية سحب أو نقل أموالهم من وعاء إلى آخر مثل الشهادات، أو الودائع قصيرة الآجل أو حسابات التوفير وكذلك أذون وسندات الخزانة.

ويبحث عملاء البنوك حاليا عن أنواع المدخرات المتاحة في البنوك لاستثمار أموالهم بفائدة مجزية مع حرية نقل مدخراتهم بين أي وعاء وآخر داخل البنك في الوقت الذي يريده دون تقييد أو شرط وخاصة مع تقارب الفائدة على الشهادات وباقي الأوعية الأخرى.

وأكد بنكا الأهلي ومصر استمرار طرح شهادات الادخار ذات آجل 3 سنوات عند 11% سنويا للعائد الشهري دون تغيير وذلك لزيادة إقبال العملاء على شرائها، عقب قرار المركزي بتثبيت الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2021 الخميس الماضي.

ويعرض الخليج 365 مزايا وقيود 4 أنواع من أوعية الادخار في الجهاز المصرفي المتاحة حاليا أمام العملاء للاستثمار مدخراتهم بالجنيه المصري...

1- الشهادات:

تتصدر الشهادات للعائد الثابت قائمة أوعية الادخار في البنوك في سعر الفائدة المقدم عليها، ولذلك تحظى بإقبال كبير من صغار العملاء الذين يبحثون عن فرص استثمارية أمنة دون مخاطرة بأموالهم.

وتتراوح أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات في البنوك بين 6% سنويا إلى 12% سنويا وتتباين من بنك إلى آخر وحسب دورية صرف العائد شهريا أو ربع سنوي أو نصف سنوي، أو سنويا، وكذلك حسب آجال الشهادة، كذلك حسب آجال الشهادة سنة، أو 3 سنوات، أو 5 سنوات وفي بعض الأحيان يصل إلى 10 سنوات.

ورغم ارتفاع الفائدة على الشهادات لكن تضع البنوك قيودا على كسرها قبل انتهاء آجالها حيث يحظر إلغاء العميل للشهادة قبل مرور 6 شهور على شرائها، وبعد مرور فترة الحظر وفي حال رغبة العميل إلغاء الشهادة لأي ظروف طارئة يتم خصم نسبة من كافة الفوائد التي حصل عليها طول فترة الشهادة حسب بنودها، ولذلك يفضل عدم كسر الشهادة حتى انتهاء آجالها للتمتع بعائدها بالكامل وأصل المبلغ.

كما يوجد أنواع أخرى من الشهادات متغيرة العائد التي ترتفع أو تنخفض فائدتها حسب قرار المركزي ولكن لا تحظى بإقبال كبير بين صغار العملاء لعدم ثبات الفائدة.

2 - الودائع لآجل:

يأتي وعاء الادخار لآجل في المركز الثاني بين اختيارات العملاء لاستثمار أموالهم في البنوك والحصول على عائدها في نهاية مدة الوديعة، وخاصة بين العملاء الذين لا يفضلون استثمار أموالهم لمدد طويلة والتقيد بفترة زمنية كبيرة.

وتتباين آجال الودائع لآجل أمام العملاء لاستثمار أموالهم بين يوم واحد أو أسبوع، أو أسبوعين، أو أقل من شهر، أو أقل من شهرين حتى سنة، وبعض البنوك تتيح ودائع بمدد أطول.

وتمنح البنوك فائدة على الودائع ليست مرتفعة ولكن مناسبة للعملاء الذين يحتاجون الحصول على عائد بسيط مقابل حرية سحب أموالهم في أي وقت.

3 - حسابات التوفير:

يعد حساب التوفير من أهم المنتجات المتاحة في البنوك حيث يحتاج أي عميل للتعامل مع البنوك سواء في ربط شهادات أو ودائع إلى فتح حساب توفير بهدف أيداع عائد الشهادات أو الوديعة في الحساب تلقائيا.

ويتماشى حساب التوفير مع بعض العملاء الذين لايرغبون في ربط مدخراتهم في أي وعاء آخر ولكن تعد فائدته منخفضة للغاية، بل لجأت البنوك لوضع حد أدنى لحصول العميل على فائدة مثلا بألا يقل الحساب بين 3 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وبعض الأحيان يتم فرض غرامة شهرية على العميل في حال انخفضت قيمة الحساب عن رقم محدد.

4 - أذون وسندات الخزانة:

يطلق مصطلح أذون وسندات الخزانة على الاستثمار في أدوات الدين التي يطرحها المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري، ويستطيع أي عميل الاستثمار فيها عبر البنك التابع له بعد تقدمه بطلب شراء محدد القيمة.

وتتباين آجال أذون الخزانة بين 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو سنة، ولكن آجال سندات الخزانة يتراوح من عام ويصل إلى 15 عاما.

ويخضع تحديد سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة على حجم كل عطاء ومدى الطلب عليه وكذلك تخضع فائدته للضرائب بنسبة 20% من إجمالي المبلغ، ولكن تسجل حاليا 10.5% بعد خصم الضرائب.