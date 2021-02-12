الجزائر / عضو باللجنة العلميّة : لقاح "كورونا" لم يخلّف أيّ مضاعفاتٍ سلبيّة

اسماعيل عبد الحي - قال عضو اللجنة العلمية لرصد فيروس كورونا في الجزائر، رياض مهياوي في تصريح إذاعي، إن الجزائر ستقتني 40 مليون جرعة من اللقاح لتلقيح 20 مليون جزائري على الأقل.

ووفق ما نقلته جريدة "النهار أونلاين" الجزائرية، قال مهياوي إنه "بعد أكثر من أسبوعين من إنطلاق حملة التلقيح لم نسجل أي حالة خطيرة أو مضاعفات سلبية على أي مواطن تم تلقيحه".

وأوضح رياض مهياوي أن اللقاحات التي إختارتها اللجنة العلمية مبنية على معايير علمية دقيقة وآمنة.

وقال مهياوي إن "لقاح "سبوتنيك" الذي أنتقدنا من أجله في البداية أثبت فعاليته الكبيرة، وهو الآن الأكثر طلبا في أوروبا".