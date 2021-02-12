بايدن يمدّد العقوبات المفروضة على أبناء وأقارب القذافي

اسماعيل عبد الحي - أخطر الرئيس الأمريكي، جو بايدن في 11 فيفري الحالي الكونغرس بقرار تمديد العقوبات لعام آخر ضد أبناء وأقارب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وشخصيات مرتبطة بهم أيضا.

وأشار الرئيس الأمريكي في نص رسالة نُشر على موقع البيت الأبيض، إلى أن الوضع في ليبيا يشكل "تهديدا إستثنائيا وغير عادي" للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.

وشددت الوثيقة على ضرورة "إتخاذ تدابير لمنع إساءة إستخدام الأموال وغيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي والأشخاص المرتبطين بهم، وكذلك الذين يشكلون عقبات أمام المصالحة الوطنية في ليبيا".

وبذلك جرى تمديد النظام الخاص الذي يسري منذ 25 فيفري 2011 لمدة عام آخر، فيما كان مرسوم العقوبات قد وقع للمرة الأولى من قبل الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما.

وينص هذا المرسوم الذي يتطلب سريانه التمديد في كل عام، على فرض قيود على جميع أبناء القذافي وأعضاء حكومته الرئيسيين وأولئك المتورطين بأي شكل من الأشكال في إنتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.

المصدر: iz.ru